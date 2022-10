Lavly Perling: Isamaast võtsime kaasa vaid Mart Laari aegse DNA

Lavly Perling, Eestis on peale Parempoolsete veel kümme erakonda. Miks on Eestil vaja uut parempoolset erakonda?

Parempoolsed on ehitanud erakonda pool aastat ja selgem kui kunagi varem on see, et vastukaaluks laialijagamise ja raiskamise poliitikale on vaja Parempoolseid.