Erkki Bahovski: ökovandalismi talumatu rumalus

Ja ehkki van Goghi maal oli kaitstud klaasiga, ei saa seda tegu muuks kui vandalismiks nimetada. Tegemist on taas mugavusprotestiga – lihtne on loopida tomatisuppi maalidele, mis end kaitsta ei saa, teine asi on tõesti võidelda suurfirmade ja korporatsioonidega. Või näiteks Venemaaga, kes jätkuvalt nafta ja gaasiga raha teenib ja sedaviisi oma julma sõda Ukrainas rahastab. Järgmine kord mingu Just Stop Oil Moskvasse Punasele väljakule ja visaku tomatisuppi Vladimir Putini pildile. Edu neile selles!