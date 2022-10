Kalev Kudu asus oma teatriteed jätkama teist korda nullist

Tartu ülikoolis on teatritegemist harrastatud sajandeid, nii et praegusel Tartu üliõpilasteatril on juured väga sügaval. Aastal 1999 asus neid kastma toona 39-aastane Kalev Kudu, kes aga umbes aasta on trupiga astunud erinevaid radu. Praegu on ta keskendunud oma Nullteatrile.