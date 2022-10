Baltisakslase värvikas Eesti

Baltisakslaste mälestusteraamatud, mis on eesti keelde pandud ja Tartu linnamuuseumis kirjastatud, said suve hakul mujalt lisa. Kirjastus Bertram üllitas «Balti visandid», mille autor on varjunud nime Dr. Bertram taha. Tüseda teose alapealkiri «Värvikaid lugusid 19. sajandi Eesti- ja Liivimaalt» ei valeta. Kirjapanek on tõesti nauditavalt värvikas, üksikasjalik ja enamasti lõbus, nii et lugemisel tekib vaimusilma ette pilte ja muie kergitab suunurki.