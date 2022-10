Arhiivisügavustes on peidus palju põnevat, milleni jõudmine pole alati lihtne. Tõsi, digiteerimine on materjalides tuhnimise oluliselt lihtsamaks muutunud.

Eile avaldas Rahvusarhiiv oma veebilehel aga otsingumootori, mis juhatab huvilise just selle infokilluni, mida tal parasjagu vaja on, ilma et peaks selle leidmiseks kogu materjali otsast lõpuni läbi lugema. Piisab vaid otsingusõna sisestamisest.