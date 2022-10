Pallase õppejõud Kerli Jõgi võitis Prantsusmaal köitekunsti biennaalil eripreemia

«Võtsin biennaalist osa esimest korda ja tahtsin loomeprotsessi lihtsalt nautida ehk osalemist mitte liiga tõsiselt võtta ja samas endale piisavas koguses väljakutseid seada. Alles seejärel tegelesin küsimusega, kuidas luua tervik, kus lugu, kujundus ja köitekonstruktsioon üksteist toetaksid ja täiendaksid,» kirjeldas Kerli Jõgi.

Kerli Jõgi kujundatud kaks köidet jagavad üht ja sama tagakaant. Ühes köites on romaani üks ja teises teine osa. Foto: Marie Guerre

Autoriköide on lahendatud dos-à-dos tehnikas, kus kaks raamatut jagavad ühist tagakaant ja sellest tulenevalt avanevad vastassuunas. Romaan koosneb kahest osast ja nii jagas ka Kerli Jõgi raamatu kaheks ning kujundas mõlemale osale esikaane. Raamatute selgadel on kunstnik kohandanud onion binding (onion skin binding, eesti keeles sibulköide) tehnikat selliselt, et selja külge oleks võimalik õmmelda poognaid.

Suhtlemine lõviga

Kaante kujunduses on ta kasutanud erinevaid loomanahkasid ja kartongi ning masaide rõiva- ja ehtekunstis esindatud värve. Kaaned on kaetud taimparknahaga, mis kunstniku arvamuse kohaselt on sama hell ja tundlik nagu romaanis kirjeldatud suhtlus lõvi ja tüdruku vahel.

«Mulle meeldib, et mu köide on juba jõudnud salvestada mõned kriimud. See tuletab mulle meelde stseeni, kus Patricia mängib lõviga ja iga hetk on võimalus, et tüdruk läheb üle piiri ja saab viga. Aga ometi oskab Patricia enda eest seista ja lõvi teda nii õrnalt hoida,» meenutas Jõgi.

Kui kaks kaant kokku panna, satuvad käe- ja käpajälg lähestikku. Foto: Marie Guerre