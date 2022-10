Tarmu Kurm: laenutushüvitised kui vedelseep

Kui spordiklubi näite juurde naasta, siis odava seebi kadumine – mis ülejäänud väljaminekute juures on ju tilluke kuluartikkel – oli vähemalt kahel põhjusel väga nigel otsus. Esiteks oli see oluline mainekahju, sest kuude kaupa ironiseerisid kliendid rumala koonerdamise üle: kas peatselt keeratakse kinni ka dušivesi ja pärast sportimist tuleb end lihtsalt rätikuga üle hõõruda või päädib asi koguni sellega, et varsti on tarvis kodust omad hantlid jõusaali kaasa võtta. Teiseks tegi see otsus karuteene ka spordiklubi basseinivee kvaliteedile, sest sinna hüppasid kliendid, kel ei olnud võimalik end enne korralikult pesta.