Eesti Rahva Muuseumi uut nõukoda juhib Sirje Karis

Esimesel kokkusaamisel andsid sümboolselt oma töö üle eelmise nõukoja liikmed. Nõukoja ülesandeks on ERM-i põhisuundade kavandamine, muuseumi tegevuse hindamine ning kultuuriministrile ettepanekute tegemine.

«Uue nõukoja liikmeteks on teaduse, kultuuri, hariduse, museoloogia, aga ka ettevõtluse ja kommunikatsiooni valdkondade eksperdid, kellega koos tahame seada ERM-i tulevikusuundi selliselt, et me väärtused oleks hoitud hoolimata kõigist kriisidest,» kinnitas muuseumi direktor Kertu Saks.