Lõuna regiooni hooldekodudes möllab taas koroonaviirus

See nädal on toonud halbu uudiseid koroonarindelt, kuna viirusesse nakatumine on kasvanud ja reoveeuuringud viitavad juba punasele ohutasemele. Et koroona on end sisse murdnud hoolekandeasutustesse, on kõige raskemalt pihta saanud just haavatavaim populatsioon.