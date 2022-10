Ilmar Malini poeg ja tütar loodavad isa mälestuseks püstitada pink-monumendi

Lea Malin on pink-monumendi kavandile monteerinud ka Jaan Malini kujutise.

Jaanuaris 2024 möödub 100 aastat eesti sürrealistliku kunsti ühe klassiku Ilmar Malini (1924-1994) sünnist. «Tahaks seda tähistada ka kuidagi inimlikumalt, mitte üksnes näituse ja raamatuga, mis on muidugi kunstniku puhul esmatähtis,» teatas Ilmar Malini poeg Jaan Malin. Ta on koos õe Lea Maliniga jõudnud veendumusele, et isa väärib monumenti.