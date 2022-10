Tartu Pühade Aleksandrite kiriku kirikuvanem Merike Naisson näitas toetuste abil maha võetud sibulkuplit. Seda ei saa enne tagasi panna, kui katkise katuse asemele on pandud uus. Raha selleks tööks kogudusel pole.

Tartu mitme kiriku juhid on mures: pühakojad on kehvas seisus, kuid ehitustööd on ooterežiimil.