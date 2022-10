Tampere maja kunstikogu kasvab omapärasel viisil

Tampere maja tähistab oma 25. aastapäeva näitusega kunstikogust, mis on samas asutuses suurenenud järjest omapärasel viisil. Maja tegevjuht Sakari Neuvonen selgitab, et kunstnikelt ei võeta galerii kasutamise eest rahalist renti, vaid palutakse kinkida üks teos. Tampere maja galerii näitused vahetuvad iga kolme nädala tagant. Kokku on neid olnud üle 300 ja kingitud töid on kogunenud üle 200.