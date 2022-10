Folkloori jäi kinni konni ja putukaid

Eesti rahvaluule arhiiv, mis tegutseb kirjandusmuuseumi katuse all, tähistas oma 95. aastapäeva kolletamispäeva konverentsiga. Seda avades teatas muuseumi direktori ülesannetes Merike Kiipus, et just sel päeval saabus justkui kingituseks arhiivile väga meeldiv uudis: Eesti teadusagentuur on toetanud taotlust ühe ukrainlasest teadlase töölevõtmise asjus, nii et arhiiv võib ta peagi võtta ametisse. «Meil saab neid siis olema juba kaks,» ütles Kiipus.