Miks lühenes Ujula tänaval Tartu ülikooli spordiklubi parklas tasuta parkimise aeg kolmelt tunnilt kahele?

Kahe tunniga jõuab trenni tehtud, õppetööl käidud või võistlusmängu vaadatud. Leidsime, et koos parkla partneri muutumisega on sobiv hetk ka see muudatus teha. Varasem kolmetunnine aeg tulenes sellest, et aastal 2016, kui me parkla tasuliseks muutsime, oli see tasuline 24 tundi ööpäevas ja nii kogu nädal.