Festivalil Luup kohtub lugejatega menukas noortekirjanik Soomest

Soome Instituudi teatel kirjutab Turtschaninoff peamiselt noortele. Tema raamatud viivad lugejad fantaasiamaailma, kus peategelasteks on julged ja vaprad tüdrukud. Enda kogemusest lähtudes usub kirjanik, et lapsepõlve lugemiskogemus võib elu muuta.

Erinevalt noorsookirjanduse peavoolust ei leidu tema tuntuimas teoses «Maresi» romantikat. Keskmes on naiste omavahelised suhted kloostrisaarel, hättasattunud tüdrukute ja naiste pelgupaigas. Kirjanik on öelnud, et lugemine on parim, soodsaim ja ohtlikem viis seigelda. «Kirjutamine on nagu tüür, mis mind elus juhib,» märkis ta.