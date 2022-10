Arstiteaduskonna medali pälvisid Raivo Uibo ja Riina Kallikorm

Kaasprofessor Riina Kallikorm ütles, et on väga tänulik medali kui tähelepanemise eest. Professor Raivo Uibo ütles medalit vastu võttes, et selline tunnustus tuli talle suure üllatusena ning ta on autasu üle väga rõõmus. «Ma arvan, et see on igale inimesele väga tähtis, kui tema pikaaegne töökoht peab teda niivõrd suure autasu vääriliseks,» ütles Uibo. Ta lisas, et Tartu Ülikooli kuulumine maailma parima 250 kõrgkooli hulka näitab siin tehtava teaduse kõrget taset.