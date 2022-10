Karl Pütsepp: et kasvada, tuleb ka kahaneda

Tartu pole mitte väike, vaid kompaktne linn, millel on seetõttu erakordne võimalus kasvada targalt. Poliitilisi ja linnaruumilisi avalikke keskustelusid jälgides tundub samas ununevat tõsiasi, et praegustest otsustest sünnib tuleviku linn. Juba mõnda aega on selge, et heaolu kasv ei saa sündida looduse arvelt. Nii seisamegi silmitsi paradoksiga: selleks, et oma heaolu enam-vähem samal tasemel säilitada, et targalt kasvada, peame õppima kokku tõmbama. Ka Tartus.