Toome puulehed leidsid otsa muruniiduki all

Sügise kirjud värvid on rahvast Toomemäele meelitanud vähemalt nii kaua, kui on olemas olnud fotokaamerad. Ent lehehunnikutes pildistamisel on nüüd kriips peal, sest puulehti on hunnikutesse ja prügikottidesse kogumise asemel üha rohkem hakatud muruniidukitega purustama.