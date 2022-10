Elustamispäeva puhul õpetati inimesi elusid päästma

«Soovime suurendada inimeste teadlikust, kuidas teha südamemassaaži. Paljud õpivad seda näiteks autokoolis, kuid see võib ununeda ja seda võiks aeg-ajalt taas meelde tuletada,» ütles Tartu kiirabi töötaja Martin Johanson. «Üks asi, mis päästab inimelu, on see, kui kõrvalolijad esmaabi oskavad. Alati ei saa kiirabi peale loota.»

Johansoni sõnul on inimestel huvi elustamist proovida ning leidub ka neid, kes tahavad meelde tuletada, milline on õige tehnika. «Kindlasti on ka neid, kes on lihtsalt tulnud poodi ja mööda minnes tulevad ka meie juurest läbi,» selgitas ta.