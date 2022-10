Ehitus- ja sisustusmess keskendub säästliku ja mugava kodu loomisele

Mess on ühtaegu suunatud nii erialakülastajatele kui ka koduomanikele ning temaatiliselt paviljonide vahel jaotatud. Tartu Näituste messikeskuse A-paviljoni on koondunud hoonete ehitusega seotud temaatika: kütte- ja ventilatsiooniseadmed, katuse- ja fassaadimaterjalid, veepuhastusseadmed ning väikeehitised (laokonteinerid ja saunamajad). Messikeskuse B-paviljon on tarbesõidukite päralt, kus on väljas populaarsed kaubamärgid. Tartu messikeskuse C-paviljonis võtab koha sisse kõik hoonete sisustamisega ja disainiga seonduv, näiteks aknakatted, köögid, mööbel, dekoratsioonid, disainlülitid, kunst ning helitehnika. Laupäeval teeb tuntud sisustusentusiast Merlin Miido kipsimaali töötoa.