Annelinna gümnaasiumi direktori Hiie Asseri üks lemmikkohti koolimajas on kiiged koridoris.

Aasta koolijuhi tiitliga pärjatud Hiie Asser on Tartu Annelinna gümnaasiumi juht juba 2008. aastast, õppealajuhataja veel enne seda. Erialalt eesti keele õpetaja, on ta tuntud kui keelekümbluse edendaja ja eestkõneleja. Kerge pole see teekond olnud, aga talle meeldib koolis ja talle meeldivad astrid.