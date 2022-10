TARK TARTU ⟩ Autist, kes rääkimise asemel hammustab, ei pruugi mõista kõnet, küll aga pilti

Tunnis on tüdruk õpetajaga kahekesi. Tema töölaud ja tool on seatud valgete seinte vahele, neid seinu on võimalik lahti ja kokku voltida ning vajadusel ka mõnda teise kohta veeretada. Seinad teenivad seda, et ükski kõrvaline asi lapse tähelepanu ei ahvatleks. Vaid ta silmade kõrgusel on piktogrammid, millelt näeb, mida päev toob. Et millal on õppimisaeg ja millal puhkepausid ning millal algab vahetund, kus saab pikutada ja liikuda.