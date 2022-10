Kunstimuuseumis vahetuvad näitused

Tartu kunstimuuseumis on viimaseid päevi võimalik vaadata kaht näitust. Need on esimesel korrusel Diāna Tamane «Poolarmastus» ja kolmandal korrusel «Ado Vabbe. Wunderbar». Teise korruse väljapanekut «Kujuta pilti! Illustratsioone Tartmusi kogust» saab vaadata pärast pausi, mis on tingitud esmaspäeval algavast näitustevahetusest.