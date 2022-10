Vambola Tiik: palun vähem rumalat betooni

Seda päeva ilmestasid veel teravmeelne kuraator Eero Epner ja kollektsionäär ise. Leidsin end kahelt mõttelt: kui tänulikud me peaksime olema selle erakogu eest Enn Kunilale, kes aastate jooksul on enda kätte koondanud sedavõrd huvitava eesti kunsti kogu ja seda ka järjekindlalt eksponeerib meie jaoks, ning kui tühine on see ihalemine betooni järele Sükule mõeldes.