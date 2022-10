Salaja kaassotse lindistanud Tartu linnavolinik lahkus erimeelsuste tõttu erakonnast

Adson andis neljapäeva pärastlõunal Tartu linnavolikogus üle avalduse, millega soovib lahkuda Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist. «Tegin ka avalduse erakonnast lahkumise kohta, sestap tunnen, et võlgnen selgituse toimunu kohta. Nendin, et minu otsingud Eesti erakonnamaastikul on olnud seni väheste tulemustega, kuid loodan tulevikus selles edu leida, ent seda mitte mingil juhul põhimõtete arvelt. Kuniks Eestis pole abieluvõrdsus saavutatud, sooline võrdsus tagatud ja kliimakriis ületatud, ei saa ma rääkida poliitikast lahkumisest,» rääkis Adson.

Ta lisas, et tema otsuses on suurt rolli mänginud piirkonna juhi ja juhatuse piiratud koostöövõime. «Meil on olnud põhimõttelisi erinevusi, mille eest seista ning kuidas seda teha. Minu eesmärk on pidada kinni lubadustest, mida olen enne valimisi tartlastele andnud. Mul on tunne, et tekkinud olukorras ei ole neid võimalik piisavalt edukalt ellu viia,» kurtis mees.