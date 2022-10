Loodusmajas õpivad pered lehekompostri meisterdamist

Tartu loodusmajas on kompostimisega tegeletud juba päris algusest. «Meie pargis ja majas on võimalik tutvuda erinevate kompostimisviisidega. Laupäeval saab kompostirajal seigeldes tutvuda kompostis elavate putukatega. Silmaga nähtamatut kompostielu saab toas mikroskoobi all piiluda,» rääkis perepäeva korraldaja ja rohelise kooli programmi eestvedaja Eeva-Kirsipuu Vadi. Avatud on ka loodusmaja loomatuba, talveaed ning näitused.