Kas ilm läheb päris hukka? Kliimamuutus toob üha suurema sadude ja uputuste tulva

Viimase kümne aasta jooksul on see teadlikkus kindlasti kasvanud, aga tõenäoliselt jääme siiski Euroopa keskmisele alla. Võib-olla nüüd oleme jõudnud hetke, mil on vaja teemasse rohkem süveneda. Enam ei piisa väikestest uudisnuppudest kliimakriisi teemadel, vaja on sisulisi ja temaatilisi mõttearendusi ja arutelusid.