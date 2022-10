Tartu ülikooli liikumislabori spetsialist Leene Korp leiab, et ülikoolilinnas rattaga ühest punktist teise jõudmine on täiskasvanuile ja eriti lastele, ka näiteks tema tütrele Irmale veel paras pähkel. Seni on kasutada vaid navigeerimisvõimaluseta kaardirakendus.

Foto: Hendrik Kuusk