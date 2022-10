Irja Lutsar: Pandeemia liigub lõpu poole, midagi kahtlast silmapiiril pole

Viimasel ajal on mitmed kõrgetasemelised poliitikud avaldanud arvamust, et pandeemia on läbi või lõpukorral. Samas on aga teised sellele kohe vastu vaielnud. Ilmselt, nagu alati, on õigus mõlemal poolel ja selleski ütluses pole võitjat ega kaotajat. Kõik sõltub sellest, mida silmas peetakse.