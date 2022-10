Krista Aru: Vaja on väärilist laenutustasu

Raamatukogul on kirjanikke ja nende raamatuid väga vaja. Sest ükskõik milliseid ülesandeid raamatukogu oma kogukonna jaoks tulevikus ka ei täida, on ta internetipunkt või sotsiaalne tugikeskus või hoopis õmblustarvikute laenutustuba, raamatute laenutamine jääb kõige selle lisanduva juures ikka raamatukogu olemasolu sisuks ja mõtteks. Raamatukogu ja raamat on lahutamatud, kuid raamat on ikka enne, on tähtsam. Võime koguni öelda, et kui poleks raamatuid, poleks ka raamatukogu. Süsteemi järgi ritta seatud raamatutest algab raamatukogu ja alles seejärel lisandub ellu uus võimalus, millel on oma tähendus ja väärtus: raamatukogu hakkab tööle inimese heaks ja inimese jaoks.