SA Tartu Sport Tähtvere puhkepargi haldusjuhi Marti Viilu sõnul on murdunud remmelgad saanud pargikülastajatele ohtlikuks.

Tähtvere dendro- ja spordipargi jagab kaheks pikk allee, mida on juba aastakümneid põlistanud hõberemmelgad. Kahjuks on aeg ning tormid aga vanade puude kallal töö teinud ning osa neist on üsna kehvas seisus.