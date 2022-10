Tartu kaasava eelarve raha läheb mäesuusanõlvale ja pinkidele

Teisele kohale jäi idee lisada Tartu kõikidesse linnaosadesse, sh tänavate äärde seljatugedega pinke. Arvestuste kohaselt saaks kaasava eelarve raha eest panna kuni sada pinki. See idee kogus 830 häält.

​Kaasava eelarve raha võib saada Tartuga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 100 000 eurot. Et kaasava eelarve kogusummaks on 200 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise.