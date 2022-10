SUUR VIDEO ⟩ 18 minutit ilu, võlu ja valu: tantsulavastus Peeter Mudisti elust

ERMi galeriis saab vaadata meie üheks geniaalseimaks kunstnikuks peetava mehe maalidest ja skulptuuridest koostatud väljapanekut. Kui muuseumi direktor Kertu Saks ja näituse «Põlev mees Peeter Mudist» kuraator Reet Mark olid väljapaneku avanud, järgnes lavastuse «Öö on lühike, päev on pikk, pintsel on paras» esietendus. Nüüd saab seda vaadata Tartu Postimehe veebis.