Inimesegeneetika ühing tunnustas elutööpreemiaga Raivo Uibot

Raivo Uibo juhendamisel on kaitstud 17 doktoritööd, ta on mitme teadusnõukogu ja rahvusvahelise erialaseltsi liige ning teda on 1995. ja 1999. aastal tunnustatud Eesti Vabariigi teaduspreemiaga. 2001. aastal andis president talle Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgi ning 2008. ja 2013. aastal on teda tunnustatud Tartu ülikooli medaliga.