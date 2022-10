Emajõelinna külastajate hulk kasvab jõudsalt

Nii Tartus majutatud turistide kui ka ööbimiste koguhulk on uuesti tõusuteel. Tartu linna majutusasutustes ööbis eelmisel suvel kokku ligi 50 000 külastajat Eestist ja ligi 33 000 inimest kaugemalt. Kokku suurenes 2022. aasta suvel Tartu linnas majutatute arv võrreldes eelneva suvega üheksa protsenti. Tartu külastajate seas on endiselt suurem osakaal siseturistidel, kuid suurem kasv toimus suvede võrdluses just väliskülastaja segmendis.

«Kuigi pandeemiaeelse aja turistide hulgaga me eelmise suve tulemusi veel võrrelda ei saa, on siiski rõõmustav, et Tartu külastatavus on taas kasvutrendis,» rääkis Visit Tartu turunduse valdkonna juht Annika Ojasaar.