Eesti Rahva Muuseum on taas põllumajanduse aastanäituse päralt

Põllumajanduse aastasündmuse avamisel ütles Eesti põllumajandus-kaubanduskoja nõukogu esimees Sivari Irval, et EPA messi ellu kutsumine neli aastat tagasi on ennast igati õigustanud. «Võime julgelt öelda, et oleme edukalt suutnud täita tühimiku, mida põllumajandussektor oli pikka aega oodanud. Täna ja homme on just ERM see koht, mis toob kokku põllumajanduse võtmetegijad ja arvamusliidrid,» kinnitas Irval.

Maaeluminister Urmas Kruuse ütles messi avamisel, et toidujulgeolek on üks osa riigikaitse vundamendis ning nii ettevõtjad kui ka riik peavad senisest enam ka selle sektori toimevõimega tegelema. «EPA-l tutvustatakse kahe päeva jooksul põllumajanduse trende ja innovaatilisi tehnoloogiaid, mis kindlasti sellele kaasa aitavad,» sõnas Kruuse.

Avakõnes tänas minister põllumajanduskoda sektori jaoks olulise ürituse eestvedamise eest. «Soovin tänada kõiki, kes on EPA toimumisse panustanud. Selline toidujulgeoleku tagajate kokkutulek tuletab meile meelde, kuivõrd hea ja väärtuslik on meie toit ning kui tublid on meie tootjad ja tarbijad. Soovin värskeid ideid ja uusi kontakte kõikidele korraldajatele ja osalejatele,» sõnas ta.

Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus sõnas aastanäitust tutvustades, et messipäevadele annab veelgi juurde seminaride ja konverentside kava. «Kahe päeva jooksul tuuakse kompaktselt nii taime- ja loomakasvatajatele kui metsaomanikele valdkonna uudised, erialainfo ja üldmajanduse teemad mugavalt kätte, muu hulgas peatutakse aktuaalsetel trendidel ja antakse ülevaade sellest, mis turul toimub,» lausus koja juht.

Tänavu on EPA korraldajad panustanud sellesse, et osalejatel oleks võimalus tihedas messiprogrammis valida endale sobivaid konverentse ja seminare või osaleda infotunnis, kus vastab küsimustele maaeluminister. Kahe päeva jooksul toimub 45 seminari ja viis konverentsi. Aastanäituse messialal ja seminariprogrammis osaleb ligi 80 ettevõtet, riigiasutust ja organisatsioon. Uuendusena on aastanäituse esimesel päeval töös messistuudio, kus toimuvad otseülekanded vestlusringidest ja kohtumistest.