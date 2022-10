VIDEO ⟩ Vaata ja kuula, kuidas Tartu kossustaaride keerukaid nimesid hääldada

Sellel hooajal Eesti-Läti liigas ainult võite tunnistanud Tartu on teinud mängijateturul head tööd, sest kolm täiendust on kõik tõusnud meeskonna suurimateks punktitoojateks. 2.17 pikk keskmängija Tomaš Pavelka on keskmiselt visanud 16,3, Andrii Voinalovych 13,7 ja Jalan McCloud 13 punkti.