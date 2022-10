Politsei hoiatab autovaraste eest, nõutud on Lexused ja Land Cruiserid

Lõuna ringkonnaprokurör Mari Kartau selgitas, et sarnaseid varguseid pannakse toime teisteski Euroopa riikides. «Teiste riikide kogemus omakorda näitab, et autovargad ei pruugi piirduda vaid Lexuste ja Land Cruiseri maasturitega, sest Belgias oli hiljuti näiteks Peugeot 3008 varguste laine,» sõnas Kartau. Prokuratuur ja politsei analüüsivad pidevalt, milliseid vihjeid kurjategijate käitumine nende tabamiseks annab ja mil moel nad oma tegevust muutnud on, et suudaksime sarnaste kuritegude toimepanemist ka ära hoida. «Paraku ei piisa vaid õiguskaitseasutuste tegevusest ning igaüks saab hea seista oma isikliku vara eest. Lisaks oma vara kaitsmisele, aitab varguseid ära hoida naabruskonnas elavate inimestega koostöö tegemine. Kahtlaseid sõidukeid või inimesi märgates ei tohiks seda infot ainult enda teada hoida, vaid sellest naabrite või politseiga rääkida,» ütles Kartau.

Tommingase kinnitusel on viimaste vargusjuhtude puhul täheldatud, et lisaks võtme signaali pikendamisele kasutatakse ka teisi vargusmeetodeid ning seadmeid, mistõttu ei aita kirjeldatud juhtumeid ära hoida ainult võtme metallkarpi või turvalisse vutlarisse paigutamine. „Seetõttu soovitame sellised maasturid parkida öiseks ajaks nii, et soovimatute inimeste ligipääs autoni oleks raskendatud. Omades ühes leibkonnas mitut sõiduvahendit võiks mõelda sellele, et luksusmaastur pargitakse teise pere sõiduvahendi poolt ööseks kinni või kasutatakse masina õuelt ärasõidu takistamiseks mõnda teist füüsilist tõket, näiteks lukustatud aiavärav,“ selgitas politseinik lisades, et lisaturvalisust aitab tagada ka lisaimmobilaiser või salalüliti.