Sünnimaale emigreerunud muusik ja filminäitleja Bruno O’Ya ei tahtnud surra

Tartu krematooriumis juhtub harva, et leinajate ees on kalli kadunukese meenutuseks asetatud puusärgi lähedusse teda eluteel saatnud muusikariist. Just niimoodi oli täna 20 aastat tagasi: pikkade küünlajalgade najale toetus näitleja ja laulja Bruno O’Ya suur fotoportree, mille ees põrandal oli leinalindiga kaunistatud kitarr koos valgete roosidega.