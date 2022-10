Keele teritaja: mida teeb puukirurg?

Tõlkimine ja üldse võõrkeeles lugemine või suhtlemine on üks põnev tegevus. Võib juhtuda nii, et saad igast sõnast aru, aga mõte jääb ikka tabamatuks. Sellepärast tulebki tõlkida mõtet, mitte sõnu. Kuid kui tõlkija silmaring on ahtakene ja ta piirdub sõnade ühest keelest teise tõstmisega, võibki lugejale jääda teksti mõte kättesaamatuks. Parimal juhul on sellised imelikud otsetõlked lihtsalt naljakad, aga samas, kui lugeja ikka ja jälle loeb mõnd sellist värdkeelendit, võib ta hakata arvama, et nii ongi õige.