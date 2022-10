GALERII ⟩ Luunja keskkoolis hakkas võnkuma ainulaadne pendel

Pendli tegi valmis legendaarne leiutaja ja insener Hando Kruuv, kes sai tänavu mais 85-aastaseks. Tema käe all on valminud mitu sarnast pendlit, Luunja kooli trepikojas võnkuv kuul on tema jaoks juba kuues omasugune. Kõige kuulsam Kruuvi valmistatud Foucault' pendel asub praegu Tartu ajaloomuuseumis.