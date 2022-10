Eriolümpia korvpallitiim sõidab Itaaliasse ühendturniirile

Treener Aivar Juuse ütles viimases trennis Melliste spordihoones, et Tartu tiim Itaaliasse kaotama minna ei kavatse.

Itaalias Sansepolcros toimub 13.–16. oktoobrini esimest korda eriolümpia ühendav korvpalliturniir. See tähendab, et ühes võistkonnas mängivad nii erivajadusega sportlased kui ka tavasportlased, kelle sportlik tase on sarnane. Eestist sõidab turniirile kaks võistkonda: üks Tartust, teine Lääne-Virumaalt.