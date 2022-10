Uute näituste vaatajad kohtuvad nii huumori kui ka ängiga

Juba ukselt paistab, et kunstimaja suur saal on täidetud naiselikkusega. Seda tunnet tekitavad kerged värvid ja pehmed vormid, mida Cloe Jancis ja Sigrid Viir on kasutanud oma näitusel «Teine vaatus. Tõlkes leitud». Aga lähemal vaatlemisel selgub, et magusast naiivsevõitu naiselikkusest on asi kaugel.