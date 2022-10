Metssead rüüstavad Piirissaare aedu

Piirissaare rahvas on püsti hädas metssigadega, kes tuhnivad pidevalt aedasid üles. Sigu on palju, hinnanguliselt ligi sada, kuid küttida on neid raske, sest sigudikud putkavad pärast rüüsteretki roostikku, kust on neid pea võimatu tabada.