Suvise kampaania kollased lindid pole ikka veel kõikjalt kadunud

.«Kui meile märku antakse, laseme ära koristada, seni pole meile märku antud,» selgitas Lukka. Tema meelest eemaldamata jäänud lindid muret ei tekita. «Tartu linnas on nii palju suuremaid probleeme, mulle tundub see lihtsalt nagu natuke pseudoprobleem,» sõnas ta.

Lintide paigaldamise ja eemaldamise eest vastutab reklaamibüroo OÜ Artwerk, mille esindaja Oliver Helm samuti leidis, et probleemi pole. «Tore, kui linlased neid endiselt märkavad, järelikult võib loota ka, et sõnum «Märka liiklejat» ka nendeni on jõudnud,» ütles ta.