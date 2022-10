Ränilinnas lõpeb uus kõnnitee väga ootamatult

Asja uurides selgub, et Viirpuu tänaval vahetub poole peal omavalitsus: linnapoolne osa tänavast, kus Riia ringi rajamise pärast käib veel ehitus, on Tartu ning teine pool Kambja valla all. Sellest on ka tingitud imelik umbtee. Küll aga suunavad ajutised märgid jalakäija vastvalminud kõnniteele, mis suundub linna poole tagasi.