Irja Alakivi: Olmejäätmetes sisalduvast energiast

Jäätmehierarhia järgi on jäätmete kasutamine energia tootmiseks väiksema keskkonnajäljega kui nende prügilasse ladestamine. Riigikontroll on juba aastate eest väitnud, et tegelikult puudub sortimata segaolmejäätmete prügilatesse ladestamise üle tõhusalt toimiv järelevalve. Eesti pidi 2020. aastal ringlusse võtma 50 protsenti olmejäätmetest, aga võttis vaid ligikaudu 30 protsenti. Prügilatesse ei tohi seaduse järgi ladestada üle 20 protsendi biolagunevaid jäätmeid, aga endiselt ladestame rohkem. See tõdemus pärineb keskkonnaameti kodulehelt.