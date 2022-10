Hakkajad õpetajad leiavad oma ametist ka muud kui kesise palga ja stressi

Härma gümnaasiumi saksa keele õpetaja Maigi Varusk (vasakul) ja ajalooõpetaja Alla Vinitšenko leiavad, et kuigi õpetajatöö on raske, jagub palju ka rõõmu ja helgust.

Miina Härma gümnaasiumi õpetajad Maigi Varusk ja Alla Vinitšenko on mõlemad üle kümne aasta ses ametis olnud ja teavad, et kergete killast see ei ole. Kuid päevadesse jagub ka helgust ja kuhjaga töövõite.