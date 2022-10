Narva maantee 89 üliõpilaselamu elanikele on MTÜ Tartu Üliõpilasküla väljastanud rohkem parkimislube, kui selleks on ette nähtud kohti: ühiselamu elanikele on väljastatud 170 parkimisluba, aga märgistatud parkimiskohti on ainult 34. Nendest kaks on alati broneeritud Üliõpilasküla töötajatele ja üks invaliididele.