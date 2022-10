Uue põletustehase rajamise teel on veel üks volikogu otsus

Tartu abilinnapea Gea Kangilaski selgitas, et volikogule pannakse ette otsustada üksnes seda, et tühistada Ravila 75 ja lähiala detailplaneering kõrguspiirangu osas. «Kõige puhtam tehnoloogia on keskkonnamõjuhinnangu järgi kõrgem kui see, mis mahuks praeguse 12-meetrise piirangu sisse. Põleti kõrgus on 18 meetrit,» rääkis Kangilaski. «Kui volikogu detailplaneeringu selles osas kehtetuks tunnistab, järgneb tavaline ehitusloa menetlus.»